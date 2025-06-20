Начальник миграционного отдела полиции в Копейске не смогла выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений постановление первой инстанции о продлении срока заключения под стражей начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Копейску Анастасии Литвиновой. Она пробудет в СИЗО до 29 июля, сообщает пресс-служба суда.

Адвокат Анастасии Литвиновой просил избрать в отношении подзащитной более мягкую меру пресечения, например, домашний арест. Однако его жалобу оставили без удовлетворения, а постановление Центрального районного суда Челябинска — без изменений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Анастасию Литвинову задержали сотрудники УФСБ России по региону в конце января. Ее обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). По версии следствия, в 2023 году начальнице через посредника передали 15 тыс. руб. от иностранца за быстрое оформление гражданства России.

Виталина Ярховска