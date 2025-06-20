Стоимость строительства аэропорта «Омск-Федоровка» выросла до 51 млрд рублей

Минэкономразвития РФ сообщило, что общая стоимость проекта нового аэропортового комплекса «Омск-Федоровка» оценивается в 51 млрд руб., ВЭБ. РФ вложит 4 млрд руб. Ранее суммарный объем инвестиций в проект оценивался в 42,6 млрд руб. Он будет реализован с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования», оператором которого выступает ВЭБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

«Проект в Омске признан правительством РФ одним из приоритетных для финансирования в рамках программы „Фабрика проектного финансирования“ — механизма с господдержкой», — отметил на полях ПМЭФ первый заместитель председателя ВЭБ. РФ Николай Цехомский.

Проектом предусмотрено проектирование и строительство аэродромной инфраструктуры, современного пассажирского терминала, грузового комплекса и сопутствующих зданий. Новый аэропорт получит взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 тыс. м и шириной 45 м и будет способен принимать все типы современных средне- и дальнемагистральных самолетов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле 2024 года председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение, которое позволило начать реализацию проекта «Омск-Федоровка». Концессионером выбрано ООО «Омскаэроинвест», которое принадлежит АО «Аэропорт Кольцово» (входит в «Аэропорты регионов»).

Лолита Белова