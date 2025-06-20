Директора курганской «Почты России» оштрафовали за позднюю выплату пенсии

Мировой судья оштрафовал директора курганского отделения АО «Почта России» за позднюю выплату пенсии жителю Каргапольского района. Должностное лицо признали виновным в совершении административного нарушения по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С заявлением о несоблюдении закона в ведомство обратился житель, получающий пенсию по выслуге лет. Выяснилось, что доставку средств ему осуществляли через отделение почты в рабочем поселке Каргаполье с задержками в 5-10 дней. Прокуратура района внесла директору курганского филиала «Почты России» представление об устранении нарушений. Информацию о результатах его рассмотрения вовремя не направили. Тогда ведомство возбудило дело по ст. 17.7 КоАП РФ, и мировой судья привлек виновного к ответственности. Штраф по этой статье для должностных лиц составляет от 2 до 3 тыс. руб.

Виталина Ярховска