Бывший заммэра Ярославля останется в колонии
Рыбинский городской суд прекратил производство по материалам, поданным бывшим заместителем мэра Ярославля Ринатом Бадаевым об изменении вида исправительного учреждения. Информация об этом опубликована на сайте суда.
Фото: Алла Чижова
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае 2022 года суд признал Бадаева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Ему назначили наказание в виде 10 лет исправительной колонии строгого режима.
В срок отбывания наказания зачтено время, которое Бадаев пробыл под стражей, поэтому конец срока — 15 января 2030 года. Ранее суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Бадаева о замене оставшейся части наказания более мягким. В мае 2025 года в суд поступило ходатайство об изменении вида исправительного учреждения. Оно было рассмотрено 19 июня.
«Производство по материалу прекращено»,— говорится в карточке дела.