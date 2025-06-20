Бывший заммэра Ярославля останется в колонии

Рыбинский городской суд прекратил производство по материалам, поданным бывшим заместителем мэра Ярославля Ринатом Бадаевым об изменении вида исправительного учреждения. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае 2022 года суд признал Бадаева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Ему назначили наказание в виде 10 лет исправительной колонии строгого режима.

В срок отбывания наказания зачтено время, которое Бадаев пробыл под стражей, поэтому конец срока — 15 января 2030 года. Ранее суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Бадаева о замене оставшейся части наказания более мягким. В мае 2025 года в суд поступило ходатайство об изменении вида исправительного учреждения. Оно было рассмотрено 19 июня.

«Производство по материалу прекращено»,— говорится в карточке дела.

Алла Чижова