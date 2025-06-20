В Саратове за 3,7 млн хотят капитально отремонтировать ЗАГС Заводского района

В Саратове собираются провести капремонт отдела ЗАГС по Заводскому району. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Здание построено в 1988 году. Подрядчику предстоит отремонтировать крыльцо, заменить мраморную плитку пола и крыльца, покрасить стены, двери, откосы и перила. В здании на ул. Кавказская, 11 также нужно провести ремонт разрушенной отмостки.

Региональное управление по делам ЗАГС готово заплатить за указанные работы 3,7 млн руб. Завершить капремонт необходимо до 10 октября.

Павел Фролов