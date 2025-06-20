В Саратове за 3,7 млн хотят капитально отремонтировать ЗАГС Заводского района
В Саратове собираются провести капремонт отдела ЗАГС по Заводскому району. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Здание построено в 1988 году. Подрядчику предстоит отремонтировать крыльцо, заменить мраморную плитку пола и крыльца, покрасить стены, двери, откосы и перила. В здании на ул. Кавказская, 11 также нужно провести ремонт разрушенной отмостки.
Региональное управление по делам ЗАГС готово заплатить за указанные работы 3,7 млн руб. Завершить капремонт необходимо до 10 октября.