Факультет Краснодарского летного училища откроют в Ульяновске в сентябре

В Ульяновске с сентября начнет работу факультет Краснодарского летного училища, который, как ожидается, в 2026 году будет преобразован в отдельное высшее военное учебное заведение военно-транспортной авиации. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

По его словам, к учебному процессу планируется приступить с 1 сентября 2025 года. На первом этапе факультет будет действовать в структуре Краснодарского училища, однако в следующем году получит статус самостоятельного вуза. Ожидается, что в нем будут обучаться свыше 2 тыс. курсантов, преимущественно из региона, однако набор будет осуществляться по всей стране.

Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства обороны РФ, региональные власти обеспечивают административное сопровождение и участие в модернизации инфраструктуры. Учебный корпус разместится на территории бывшего технического военного училища, где ранее функционировало суворовское училище. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы: проводится ремонт кровли, асфальтируются внутренние территории, включая плац, а также осуществляется косметическое обновление помещений.

По словам главы региона, инициатива по созданию вуза была поддержана ветеранским сообществом. Он напомнил, что в советский период в Ульяновске действовали три военных училища, закрытые в 1990–2000-х годах. Возвращение военного учебного заведения, отметил губернатор, стало ответом на «системный общественный запрос».

Вячеслав Рыжков