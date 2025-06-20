Пензенская и Калужская области объединят усилия в развитии беспилотных систем

Пензенская и Калужская области будут вместе развивать беспилотную авиацию. Об этом сообщил накануне, 19 июня, в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Глава Пензенской области и губернатор Калужской области Владислав Шапша на полях ПМЭФ-2025 подписали соглашение о создании кластера беспилотных авиационных систем. Соответствующая работа будет проводиться в рамках профильного нацпроекта.

По словам господина Мельниченко, Владислав Шапша осмотрел стенд Пензенской области. Особое внимание губернатор Калужской области уделил образцам пензенских авиатренажеров. Олег Мельниченко отметил, что технологии дополненной реальности можно применять при испытании беспилотных систем.

Павел Фролов