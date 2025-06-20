С начала года в Сочи составили более 2,5 тысяч протоколов за незаконную торговлю

В Сочи продолжается масштабная работа по пресечению нарушений в сфере мелкорозничной торговли продуктами животноводческого происхождения. С начала 2025 года в городе оформлено свыше 2,5 тыс. административных протоколов за торговлю в неустановленных местах и с нарушением санитарных норм, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Очередной профилактический рейд прошел на территории Центрального района. Сотрудники администрации Сочи совместно с представителями отдела государственного контроля «Сочинский» провели мониторинг торговых точек, в том числе несанкционированных, где реализуются молочные продукты, сыры, копченая и свежевыловленная рыба.

В администрации подчеркнули, что основная задача подобных мероприятий — не допустить реализацию продукции животного происхождения в местах, не предназначенных для торговли.

Как отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сергей Сомко, специалисты ведомства на регулярной основе выявляют случаи торговли с рук и из автомобилей, особенно в зонах с высокой туристической активностью. Он также добавил, что департамент вновь обращается к жителям и гостям Сочи с просьбой воздерживаться от покупки продуктов сомнительного происхождения в переходах, на улицах и в иных несанкционированных местах.

Ранее сотрудники департамента провели проверку торговых павильонов на Приморской набережной. Особое внимание специалисты уделили объектам, реализующим еду без заводской упаковки. В случае выявления нарушений гражданам рекомендуется обращаться на горячую линию департамента либо напрямую в полицию.

Мария Удовик