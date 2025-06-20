Группу обнальщиков с полусотней поддельных паспортов задержали в Хакасии

В Хакасии у участников преступной группы изъяли 51 поддельный казахстанский паспорт и банковские sim-карты. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

По информации ведомства, преступная группа приехала в Хакасию из Омска. По поддельным документам они собирались получить в кредитных учреждениях Абакана банковские карты. «При осмотре автомобиля обнаружено более 50 паспортов иностранных граждан на разные имена с фотографиями фигурантов, а также выданные кредитно-финансовыми учреждениями региона дебетовые карты и документы на открытие банковских счетов»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным оперативников, такие карты могли использоваться для незаконных финансовых операций, включая обналичивание.

38-летнего предполагаемого организатора группы и трех его помощников задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) и ст. 327 УК РФ (подделка документов).

Илья Николаев