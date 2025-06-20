В Ставропольском крае ожидаются дожди и грозы

В Ставропольском крае сегодня, 20 июня, ожидается переменная облачность с кратковременными осадками и грозами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, скорость западного ветра достигнет скорости в 6-11 м/с, порывы могут усиливаться до 15-20 м/с.

Ночная температура по региону составит 13-18° тепла, днем воздух прогреется до 24-29°. В восточной части края столбики термометров поднимутся до 29-34 °. В Ставрополе ночью ожидается 15-17 ° тепла, дневная температура составит 24-26 °.

Константин Соловьев