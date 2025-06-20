В Тольятти пенсионер погиб на пожаре в жилом доме

Пожар произошел в жилом доме в Тольятти в ночь на пятницу, 20 июня. Сообщение о возгорании в Центральном районе города на улице Победы, 23, поступило на пульт оперативных служб в 1:19 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Пожару присвоили ранг 1 БИС (сообщение о пожаре подтверждено, но сил и средств недостаточно). Установлено, что в квартире на площади 2 кв. м горели домашние вещи.

В 1:35 была объявлена локализация. В 1:43 пожар ликвидировали. В результате происшествия погиб пенсионер 1962 года рождения.

Георгий Портнов