В Ставрополье остановили нетрезвую несовершеннолетнюю на электросамокате

Поздно ночью в станице Темнолесской Шпаковского округа сотрудники ГАИ остановили электросамокат Wolong M5 под управлением 17-летней местной жительницы с признаками опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что технические характеристики электорсамоката предусматривают наличие водительских прав, которых у девушки в силу возраста не было.

«Автоинспекторы пригласили на место оформления материала законного представителя несовершеннолетней, в присутствии которого девушке предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте и в медицинском учреждении, однако она отказалась»,— говорится в релизе.

В отношении нарушительницы составлен административный протокол по статье «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителем, не имеющем права управления транспортом».

В Госавтоинспекции отметили, что собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шпаковского округа.

Наталья Белоштейн