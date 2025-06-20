В Пермском крае за май объем выданных потребительских кредитов сократился на 65%

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае в три раза сократился объем выдачи потребительских кредитов в России. Пермский край стал одним из регионов, где наблюдается серьезная динамика сокращения кредитования. Так, по данным НБКИ, за последний месяц весны объем выданных потребкредитов в регионе сократился на 65,1% и составил 3,5 млрд руб. В мае 2024 года объем выданных потребкредитов в Пермском крае составлял 9,9 млрд руб. Всего в России в мае 2025 года банки выдали потребительских кредитов на 213,8 млрд руб.

«Падение объемов выдачи потребительских кредитов, начиная со второй половины 2024 года, стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов. При этом с начала весны 2025 года темпы кредитования остаются примерно на одном уровне (210 – 220 млрд. руб. в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации. Из-за низкого аппетита к риску банки ориентируются прежде всего на заемщиков с высокой кредитоспособностью, в то время как поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается. Таким образом, на получение потребкредитов могут рассчитывать, прежде всего, граждане достаточно высокого кредитного качества с показателем долговой нагрузки (ПДН) не более 50%», - пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.