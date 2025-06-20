Почвенная засуха поразила озимые культуры в шести районах Ставрополья

Почвенная засуха поразила озимые культуры в шести районах Ставропольского края, несмотря на сезон дождей. Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Почвенную засуху под озимыми культурами специалисты обнаружили на землях ЗАО АПП «СОЛА» Курского района, на полях СПК колхоза имени 1-го Мая Новоселицкого района, территории СПК-колхоза имени Ленина Арзгирского района, СПК колхоза «Иргаклинский» Степновского района, СПК колхоза «Нива», ИП Главы КФХ Мелиг В.Д. Буденовского района. Засуха под горохом выявили на полях ООО «Новостародубское» Буденовского района.

По информации центра, накануне, 19 июня, в регионе не выпадали осадки, а в большинстве районов дул сильный западный ветер порывами 15-18 м/с. Дневная температура достигла 25-30 °, в Кисловодске — 23 °. Ночью столбик термометра опустился до 14-21 °, в городе-курорте — до 10 °.

Константин Соловьев