РЖД скорректирует расписание пригородных поездов в Сочи

С 21 июня в Сочи частично изменится расписание нескольких пригородных поездов. Как сообщили в РЖД, корректировки связаны с техническими причинами и затронут как время отправления, так и перечень остановок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В частности, изменится график следования поездов №6104 «Роза Хутор» — «Сочи» и №6810 «Имеретинский курорт» — «Туапсе». Уточняется, что отправление первого будет осуществляться на пять минут раньше, а второго — на три минуты позже. При этом для обоих маршрутов откорректированы промежуточные остановки в Эсто-Садке, Олимпийской деревне и Адлере.

С той же даты у двух пригородных поездов, следующих из Туапсе в сторону Имеретинского курорта, появятся дополнительные остановки. Так, поезд №6807 теперь будет останавливаться на платформе Уч-Дере, а маршрут №6831 — на станциях Горный воздух и Уч-Дере. Время стоянки на этих станциях составит 30 секунд.

Мария Удовик