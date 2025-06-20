Борец из Северной Осетии стал двукратным чемпионом мира по дзюдо

Инал Тасоев победил в финальном поединке чемпионата мира по дзюдо в Венгрии среди супертяжеловесов грузинского спортсмена Гурама Тушишвили. Об этом сообщает «Спрт-Экспресс». 27-летний осетин победил соперника с оценкой ваза-ари и завоевал второе личное золото на чемпионате мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AFP Фото: AFP

«Для меня это первый чемпионат мира, который я выиграл без всяких вопросов. У нашей страны три золота, считаю, что это историческое достижение, поздравляю всех ребят. И хочу сказать одно: поверьте, это только начало. С каждым годом мы будем стараться, мы будем еще лучше»,— приводит слова Инала ТАСС.

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло поздравил чемпиона в своем Telegram-канале, отметив, что знает, «сколько сил, упорных тренировок и огромной силы воли вложено в эту победу».

Наталья Белоштейн