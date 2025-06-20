«Билайн» поставит в Ярославской области 350 новых базовых станций

«Билайн» планирует установить 350 новых базовых станций в населенных пунктах, местах отдыха и туристических зонах Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев по итогам встречи с директором по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александром Шведовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны обсудили внедрение новых цифровых технологий. Губернатор сообщил, что в рамках сотрудничества с «Билайном» в регионе реализуется проект по замене остановок общественного транспорта. Новые павильоны будут оснащены кнопкой экстренного вызова 112, бесплатным Wi-Fi и информационными экранами.

Также на встрече шла речь о развитии сети проводной интернет-связи в жилых домах со скоростью до 2 Гбит/сек.

Антон Голицын