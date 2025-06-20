Челябинский «Трактор» покинул защитник Артем Блажиевский

Хоккейный клуб «Трактор» покинул защитник Артем Блажиевский. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

31-летний Антон Блажиевский подписал контракт с омским «Авангардом». За «Трактор» он выступал последние три сезона. В Челябинскую команду защитник попал в результате в результате обмена с ЦСКА.

«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Артема Блажиевского за профессиональное отношение к делу и желает удачи в дальнейшей карьере»,— говорится в сообщении.

Всего Артем Блажиевский сыграл в «Тракторе» 228 матчей и набрал 53 очка при показателе полезности «+18». В минувшем сезоне защитник был ассистентом капитана команды. Вместе с «черно-белыми» хоккеист дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата Континентальной хоккейной лиги (2022, 2024), а также завоевал серебро в этом году.