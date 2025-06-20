Волгоградская область и «Синергия» подписали соглашение о сотрудничестве

Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Синергия» на полях ПМЭФ-2025. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В рамках подписанного документа Волгоградская область и корпорация «Синергия» будут сотрудничать в части развития в регионе среднего, высшего и дополнительного образования, подготовки востребованных кадров, реализации молодежных и спортивных мероприятий. Также речь идет об обучении ветеранов СВО и членов их семей, ранней профориентации подростков и развитии предпринимательства и туризма.

Кроме того, на полях форума в Санкт-Петербурге волгоградская делегация встретилась с руководством ООО «Филипс». В ходе этой встречи стороны обсудили вопросы партнерства в сфере здравоохранения. На встрече с представителями компании «Автобан» рассматривался вопрос реализации в Волгоградской области дорожно-транспортных проектов. Среди них строительство моста на остров Сарпинский.

На полях ПМЭФ-2025 волгоградская делегация затронула вопрос взаимодействия по созданию новых объектов социальной и спортивной инфраструктуры с руководством АО УК «Инфратех Концессии». Агентство инвестразвития Волгоградской области подписало соглашение о межрегиональном сотрудничестве с инвестиционным собранием AIM Congress из ОАЭ. Перспективы расширения международного сотрудничества обсудили с президентом некоммерческого партнерства «Индийский бизнес-альянс».

Павел Фролов