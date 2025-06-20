В Астраханской области появится завод по производству кормов на основе люцерны

В Астраханской области возведут завод по производству кормов на основе люцерны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Соответствующее соглашение власти Астраханской области подписали накануне, 19 июня, на полях ПМЭФ-2025 с ООО «Альберсим-Агро». Главными целями инвестпроекта являются создание высокоэффективного агропромышленного предприятия закрытого производственного цикла выращивания и переработки люцерны и увеличение производства высококачественных кормов.

Также речь идет о формировании серьезного экспортного потенциала Астраханской области и внедрении современных методов ведения сельского хозяйства. Когда в регионе построят указанный завод, получит развитие система замкнутого цикла «выращивание — производство — промышленная переработка».

Павел Фролов