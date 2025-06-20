На выходных в Свердловской области ожидаются дожди

Во время выходных на территории Свердловской области ожидается дождливая погода, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Температура опустится ниже отметки +20°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пятницу к Свердловской области подойдет новый циклон, который принесет осадки на выходных, днем 20 июня температура составит +19°..+24°, на юго-западе до +16°..+18°. Основная часть дождей пройдет в южной части региона. Осадки закончатся только в понедельник: в начале следующей недели фронтальная зона сместится на юг, и Свердловская область окажется под влиянием холодной периферии антициклона, что приведет к прекращению дождей.

В Екатеринбурге днем пятницы ожидается +19°..+21°, в основном облачно, дождь — от умеренного до сильного, с вероятностью грозы в 35%. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 1-6 м/с. Ночью субботы температура понизится до +12°, днем составит +18°, в воскресенье — ночью +12°, днем +19°.

В начале следующей неделе ночная температура может опуститься до +7°, дневная будет в пределах +17°..+21°.

Ирина Пичурина