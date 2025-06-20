Билайн и «Автобан» заключили соглашение

В рамках Петербургского международного экономического форума были подписаны соглашения, направленные на развитие цифровых и инфраструктурных проектов в России. Одним из ключевых стало соглашение между компанией «Вымпел-Коммуникации» (бренд Билайн) и АО «Дорожно-строительная компания «Автобан».



Сергей Анохин, генеральный директор Билайна и Юлия Штрек, генеральный директор «Автобана»

Фото: Вымпелком

Документ предусматривает обмен опытом, создание рабочих и экспертных групп, а также проведение совместных мероприятий для эффективной реализации поставленных целей в рамках реализации национальных проектов. Такой подход позволит объединить усилия в области цифровизации дорожного строительства, эксплуатации автомобильных дорог и организации придорожных сервисов, способствуя развитию современной инфраструктуры и цифровых решений в России.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна:

— Это важный шаг на пути к созданию современных, цифровых и эффективных решений для развития инфраструктуры и транспортной системы страны. Мы уверены, что наше сотрудничество с Автобаном позволит реализовать передовые проекты, направленные на повышение качества жизни граждан и развитие цифровых технологий в сфере дорожного хозяйства.

От имени «Автобана» также прозвучала позиция по данному соглашению, подчеркивающая значимость совместных усилий.

Юлия Штрек, генеральный директор «АО «ДСК «Автобан»:

— Цель холдинга «Автобан» — строить дороги будущего. Подписание соглашения с Вымпел-Коммуникации на Петербургском международном форуме — наш стратегический шаг в этом направлении. Этот альянс ключевых игроков открывает новые возможности для формирования интеллектуальной транспортной инфраструктуры России. Вместе мы будем активно работать над цифровизацией процессов строительства, развертыванием современных телекоммуникационных сетей на трассах, повышением качества дорожного сервиса и реализацией совместных инновационных проектов. Наша общая цель — создание экосистемы «умных» дорог, в которой интеллектуальные транспортные системы, беспилотные технологии и аналитика больших данных будут интегрированы в единое цифровое пространство. Это обеспечит принципиально новый уровень безопасности, комфорта и эффективности для всех участников движения.

ПАО Вымплеком