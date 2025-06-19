Рецепт на ликвидацию

Пензенская сеть аптек «Фармация», аффилированная с семьей экс-сенатора Бориса Шпигеля, признана банкротом. Спор о несостоятельности фармсети начался в декабре 2022 года по иску банка «Санкт-Петербург». Задолженность перед кредитором составила 100 млн руб. Юристы полагают, что компания не сможет обжаловать решение, несмотря на стабильную работу торговых точек и подтвержденный доход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам лишения свободы, но в 2024 году освободили по состоянию здоровья

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам лишения свободы, но в 2024 году освободили по состоянию здоровья

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Арбитражный суд Пензенской области признал банкротом аптечную сеть «Фармация», входящую в группу компаний (ГК) «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля, и ввел конкурсное производство на полгода. Управляющим назначен член Союза арбитражных управляющих «Континент» Данил Долин.

Иск о несостоятельности фармсети подал кредитор – банк «Санкт-Петербург» – в декабре 2022 года, спустя полтора года после ареста супругов Бориса и Евгении Шпигель. Вместе с владельцами «Биотэк» были задержаны экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (2015-2021 гг.) и тогдашний директор «Фармации» Антон Колосков. Причиной стала взятка Белозерцеву на общую сумму 31 млн руб. через посредников за лоббирование интересов ГК «Биотэк». За использование административного ресурса и предоставление бизнесу преференций на торгах чиновник получил денежное вознаграждение, иномарку Mercedes V250D и часы Breguet.

Впоследствии прокуратура региона установила, что в период руководства областью Ивана Белозерцева«Биотэк» заключил с пензенским минздравом и подведомственными учреждениями 5 тыс. контрактов в общей сложности на 9,9 млрд руб. В январе 2024 года Арбитражный суд Пензенской области взыскал коррупционный доход с владельца фармдистрибутора Бориса Шпигеля и экс-губернатора Ивана Белозерцева в размере 8,16 млрд руб. по иску надзорного ведомства. Успешно оспорить решение у ответчиков не получилось ни в апелляции, ни в кассации.

Вспоре банка «Санкт-Петербург» с ОАО «Фармация» исковые требования кредитора сначала составляли более 103,33 млн руб. 30 января 2023 года Арбитражный суд Пензенской области отказал банку в признании фармсети банкротом. Однако в апреле того же года решение не устояло в апелляции, и дело было направлено на новое рассмотрение. В том же месяце «Фармация» попыталась оспорить определение апелляционного суда в кассации, но в июне 2023 года проиграла. Параллельно с этим делом банк «Санкт-Петербург» требовал признать несостоятельными ООО «Биотэк», АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибуторская корпорация "Биотэк"» и ООО «Интермедфарм». Общая сумма долга этих компаний перед кредитором, по данным ЕФРСБ, составляет порядка 360 млн руб.

В апреле 2024 года суд первой инстанции признал требования банка «Санкт-Петербург», которые уменьшились до 101,7 млн руб., обоснованными и ввел в отношении должника наблюдение. Сеть сразу же подала апелляционную жалобу, которую в итоге суд не удовлетворил. Последующие попытки обжаловать решение также не увенчались успехом.

ОАО «Фармация» учреждено в Пензе в 1992 году. Бенефициарным владельцем является Евгения Шпигель. За 2024 год выручка фармсети составила 1,7 млрд руб., а чистые убытки – 8,4 млрд руб. Внеоборотные активы – 376 млн руб., оборотные – 421 млн руб. На начало 2025 года «Фармация» имела 84 торговые точки.

В октябре 2024 года временный управляющий «Фармации» подал ходатайство о признании юрлица банкротом. Представители аптечной сети утверждали, что компания продолжает активно работать и получать доход. Кроме того, она является единственным поставщиком льготных медикаментов в Пензенской области. Тем не менее 16 июня текущего года суд ввел конкурсное производство. С представителями «Фармации» связаться не удалось.

Старший юрист юридической компании «Бубликов и партнеры» Андрей Ганзеев считает, что оспорить определение о признании ОАО «Фармация» банкротом не удастся. «Ходатайство о введении конкурсного производства было основано на анализе финансового состояния и поддержано собранием кредиторов, прокуратурой и уполномоченным органом, что подтверждает согласованную позицию о наличии признаков неплатежеспособности», – пояснил эксперт.

Партнер юридической компании «Процесс» Наталья Карташова добавила, что, несмотря на осуществление деятельности в период наблюдения и наличие подтвержденных доходов, компания не имеет достаточных оснований для обжалования решения в апелляции. «Должник не представил никаких планов финансового оздоровления предприятия. Его возражения были признаны стандартными и не могут служить основанием для отмены решения суда»,– подчеркнула юрист.

Нина Шевченко