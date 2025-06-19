В Крыму создадут сборные по хоккею и фигурному катанию

Власти Крыма планируют создать региональные сборные по хоккею и фигурному катанию. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Решение принято на фоне активного развития зимних видов спорта на полуострове. Филиалы спортивной школы «Наследие» работают в Симферополе, Керчи и Сакском районе. Специалисты отмечают повышение уровня подготовки молодых атлетов.

Правительство республики поддержит не только создание команд, но и организацию крупного спортивного события — Кубка по хоккею на территории полуострова. Вопрос рассматривался на встрече с руководителями спортивных учреждений региона.

«Наша общая задача и приоритет — дать возможность бесплатно заниматься спортом максимально возможному количеству детей, проанализировать все имеющиеся возможности, чтобы расширять деятельность учреждений, максимально задействовать имеющуюся инфраструктуру»,— подчеркнул господин Аксенов.

На встрече также обсуждались другие вопросы развития спорта и инфраструктуры. Принято решение выделить средства на замену лифтов и части кровли в санатории «Москва-Крым». В бассейне учреждения за счет бюджета занимаются плаванием 320 детей на общих основаниях и 47 детей из семей участников СВО как отдельная категория.

Анна Гречко