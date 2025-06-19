Адыгея и «Корпорация МСП» подписали соглашение на ПМЭФ

Республика Адыгея и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства заключили соглашение о сотрудничестве на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова

Стороны обсудили направления взаимодействия с генеральным директором корпорации Александром Исаевичем. Соглашение предусматривает финансовую поддержку предпринимателей, информирование о специальных программах кредитования по ставкам ниже ключевой, участие субъектов МСП в закупках товаров для государственных компаний. Особое внимание уделят развитию кооперации в агропромышленном комплексе и организации взаимодействия с торговыми сетями.

«Наша общая цель — повысить эффективность мер поддержки бизнеса, популяризировать предпринимательскую деятельности и обучить граждан, желающих начать или развивать свое дело»,— отметили участники переговоров.

За шесть лет в Адыгее общая сумма поддержки достигла 3,6 млрд руб. Благодаря мерам господдержки появилось 486 новых рабочих мест и 98 новых субъектов МСП. На сегодня вклад малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт Адыгеи составляет 27,1%, а доля занятых в МСП — почти 45% от общего числа работающих в экономике региона.

Власти республики планируют продолжить развитие бизнес-среды, внедрять передовые технологии и цифровые платформы. Совместная работа с федеральной корпорацией позволит изучить и внедрить новые практики поддержки предпринимателей и самозанятых граждан.

Анна Гречко