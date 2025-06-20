Полевые заметки
Дружба футбольных клубов и модных брендов
Модный дом Louis Vuitton объявил о начале сотрудничества с «Реал Мадрид». Французская марка займется формой для мужской и женской футбольных команд, а также баскетбольной команды. Помимо этого, Louis Vuitton также предоставит спортсменам костюмы и аксессуары для мероприятий вне поля и корта. На фоне этой новости вспоминаем о совместных проектах футбольных клубов и больших брендов.
Милан и Dolce & Gabbana
В 2004 году футбольный клуб Милан объявил о сотрудничестве с итальянской маркой Dolce & Gabbana. Совместные проекты радовали поклонников клуба больше десяти лет. За это время модный дом представлял аксессуары, костюмы для игроков и даже кастомные игровые джерси, на которых красовались легендарные буквы D&G. Позже Милан сотрудничал и с другими большими брендами, но именно их коллаборации с Dolce & Gabbana до сих пор считаются одними из самых ярких в истории Милана.
Juventus и Palace
Еще один итальянский клуб в этой подборке пошел в другую сторону. Вместо того чтобы подружиться с большим модным домом, «Ювентус» объединил усилия с уличным брендом Palace. На базе игровых футболок Аdidas, который оставался главным партнером клуба, британский стритвир-бренд создал собственную версию легендарных черно-белых полос на форме туринцев. В этих джерси Старая Синьора отыграла сезон-2019/20.
PSG и Jordan
В 2018 году футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» заключил контракт с маркой Nike Jordan. Это было необычным решением со стороны клуба, ведь ПСЖ стал первой футбольной командой, официальным спонсором которой стал преимущественно баскетбольный бренд. Это можно было объяснить растущей популярностью ПСЖ и их попыткой привлечь молодую аудиторию. И план сработал: благодаря Jordan за клубом стало следить больше молодежи, особенно в США. Сотрудничество двух спортивных гигантов продолжается по сей день.
Inter Milan x Moncler
В 2021 году главный противник ФК «Милан», «Интер», заключил контракт с итальянской маркой Moncler. Нет, футболисты не выходили на поле в легендарных пуховиках — Moncler отвечал за их образы вне стадиона. Специально для футбольного клуба была создана капсульная коллекция, включавшая в себя куртки, жилеты, олимпийки, аксессуары и другие вещи — для игроков, главного тренера и всего тренерского штаба. Весь сезон-2021/22 игроков миланского клуба можно было встретить в матово-черных вещах итальянской марки. Сейчас одежда из коллекции остается ценной находкой для модных и спортивных энтузиастов.