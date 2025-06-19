Адыгея и Южная Осетия договорились о всестороннем сотрудничестве
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и премьер-министр Южной Осетии Константин Джусоев заключили соглашение о всестороннем сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме 19 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации республики.
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«Мы едины в желании сохранить общественное согласие и стабильность на Кавказе, выступаем за сплоченность народов наших многонациональных республик. Подписание соглашения — это закономерный этап наших взаимоотношений, который позволит определить конкретные шаги на перспективу, углубить партнерские связи»»,— заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Документ предусматривает взаимодействие в области науки, культуры, техники, туризма, агропромышленного комплекса, спорта, образования, транспорта, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства населения.
В мае 2025 года Адыгея заключила на Кавказском инвестиционном форуме восемь соглашений с инвесторами на 20 млрд руб. Общий объем инвестиций в регион превысил 93,8 млрд руб.