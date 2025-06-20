Незнание напомнило о себе спустя два года

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взятке против иностранной студентки. Дело связано со скандалом в петербургском Педиатрическом университете (СПбГМПУ), преподаватели которого «продавали» зачеты в вузе. Задержанной студентке может грозить до восьми лет лишения свободы. Всего в материалах дела фигурирует около 30 студентов, а один преподаватель и двое его посредников уже привлечены к уголовной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержанной студентке может грозить до восьми лет лишения свободы

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Задержанной студентке может грозить до восьми лет лишения свободы

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-СПб» в Следственном отделе по Выборгскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, студентке из стран ближнего зарубежья (гражданство обвиняемой не уточняется) вменяют дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, девушка планировала «купить» зачет на кафедре анатомии человека Педиатрического университета. Для этого она договорилась с бывшим студентом СПбГМПУ о взятке преподавателю за фиктивную сдачу экзамена на летней сессии два года назад. В июне 2023 года она перевела на банковский счет бывшему учащемуся вуза 28,5 тыс. рублей. Студент перевел 15 тыс. преподавателю, а оставшуюся часть присвоил себе.

Как уточнили в следкоме, студентке избрана мера пресечения, в скором времени ей предъявят обвинение.

В Педиатрическом университете сообщили «Ъ-СПб», что в курсе о возбужденном СК уголовном деле и добавили, что они работают в связке с правоохранительными органами. Там же подтвердили, что вменяемая статья — следствие эпизода взяточничества в 2023 году, после которого преподаватель и два посредника были приговорены к наказаниям.

«Важно отметить, что в Педиатрическом университете полностью владеют информацией по ситуации с нарушениями закона со стороны обучающихся и преподавателей. По тому эпизоду уже были вынесены процессуальные и судебные решения, а руководство университета оказало помощь правоохранителям в проведении оперативных мероприятий. Сегодня можно от лица университета смело сказать, что данный эпизод единичный, и не он характеризует деятельность Педиатрического университета. Несмотря на проводимые правоохранителями мероприятия, которые, заметим, поддерживаются руководством вуза, учреждение работает стабильно, без сбоев»,— прокомментировал ситуацию проректор по международной деятельности и информационно-аналитическому обеспечению СПбГМПУ Валентин Сидорин.

Педиатрический университет нацелен на дальнейшее сотрудничество с правоохранителями. Последним предстоит продолжать допрашивать порядка 30 студентов, фигурировавших в материалах дела. В конце апреля 2025 года следователи начали допрос 11 иностранных студентов, которые связаны с уголовными делами о взятках, они значатся как свидетели. Учащиеся систематически платили преподавателям за успешную сдачу экзаменов разные суммы — от 10 до 80 тыс. рублей.

Господин Сидорин отметил, что они взаимодействуют с консульскими и дипломатическими службами, чтобы извещать их о мероприятиях, которые проводят с гражданами других стран.

7 ноября Выборгский районный суд признал Ольгу Смирнову виновной в получении взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Доценту СПбГПМУ за два эпизода назначили наказание в виде штрафа в 650 тыс. рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью 3,5 года. Расследование продолжилось, в частности, из-за наличия у женщины посредника.

Как установил суд, доцент кафедры анатомии человека Ольга Смирнова оставалась на кафедре на Литовской улице вне рабочего времени. В этот момент она проставляла в зачетные книжки студентов и в соответствующую ведомость отметки о якобы сданном зачете по анатомии. Фиктивные оценки, выставленные ею, позволяли студентам перевестись на следующий курс и быть допущенными к итоговой государственной аттестации. Деньги преподавательница получала через посредника — его имя ни в СКР, ни в пресс-службе судов не называют.

За один зачет Смирнова получила 15 тыс. рублей. За аналогичное преступление, где она проставила отметки в зачетки семи студентов Педиатрического университета, она получила разом 50 тыс. рублей. Преподавательницу задержали силовики в ходе оперативно-разыскного мероприятия после передачи ей незаконного вознаграждения. Она полностью признала вину.

В ректорате университета после приговора Смирновой заявили, что они оказывали полное содействие следственным органами, «чтобы тот, кто посягнул на постулаты честности и прозрачности отношений с обучающимися, был наказан». В СПбГПМУ были удивлены случившимся и поддержали действия силовиков, нацеленные на недопущение подобного.

Полина Пучкова