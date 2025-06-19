Депутат Свалов обратился в полицию после видео с избиением жителя Екатеринбурга

Депутат Свердловского заксобрания Алексей Свалов обратился к начальнику ГУ МВД по региону Александру Мешкову с просьбой проверить информацию об избиении человека, опубликованную в Telegram-канале жителя Екатеринбурга Виталия Реутова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Свалов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Свалов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В своем обращении депутат отметил, что менее года назад господин Реутов уже избил прохожего возле ТРЦ «Антей». Теперь он опубликовал видео с подписью, на котором запечатлено избиение еще одного человека. «Приехал к хейтеру, который на стриме меня оскорблял. Вот что из этого вышло»,— подписал свое видео Виталий Реутов.

«Прошу Вас провести проверку данного инцидента, в том числе во взаимосвязи с противозаконными действиями данного гражданина, совершенными ранее»,— обратился депутат свердловского заксобрания. Кроме того, господин Свалов попросил дать правовую оценку деятельности блогера и принять все возможные меры в рамках действующего законодательства.

Полина Щуцкая