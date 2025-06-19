Из-за пожара в краснодарском ЖК эвакуировали 60 человек

Спасательные службы эвакуировали 60 человек из-за пожара в жилом комплексе на ул. Заполярной в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, сообщение о пожаре поступило 19 июня в 20:13 по мск. Через минуту к месту выехали подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Прибывшими специалистами МЧС России установлено, что горели бывшие в употреблении вещи на площади около 3 кв. м.

Пожар локализовали в 20:33, открытое горение ликвидировали через две минуты. В 20:36 завершена полная ликвидация последствий.

тушении участвовали 10 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Анна Гречко