«Содружество» построит в Ульяновске логистический центр

В Ульяновской области начнется строительство портового логистического комплекса, инвестором которого выступит компания «Содружество». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект станет частью международного транспортного коридора «Север-Юг» и будет способствовать развитию маршрута «Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив».

Соглашение о реализации проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Инвестиции составят до 20 млрд руб. Комплекс разместят в Заволжском районе Ульяновска на территории бывшей промзоны. Планируется реконструкция прибрежно-портовой инфраструктуры, строительство складов, погрузочных мощностей и железнодорожной инфраструктуры.

Новый логистический комплекс будет работать с готовой продукцией пищевой промышленности, в том числе предприятий группы компаний «Содружество». Это поможет наладить экспорт по водным путям и оптимизировать железнодорожные перевозки. Возможность контейнерных отправок расширит экспортные возможности предприятий Ульяновской области и других регионов Приволжского федерального округа.

Андрей Сазонов