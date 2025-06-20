Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые партнерства и косметические коллекции.

Стартовал пилотный проект «Академия красоты Clarins»

Французский косметический бренд Clarins реализовал образовательный проект «Академия красоты Clarins», программа обучения в которой была разработана для девушек 15–17 лет из центров для детей-сирот. Участницы обучения в «Академии» познакомились с тонкостями профессии визажиста, получили базовые навыки в макияже и уходе за кожей. Деятельность проекта осуществляется в рамках сотрудничества марки с департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. Продолжение следует — в скором времени будут формироваться новые группы для обучения.

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Летняя коллаборация ПАЧЕ Х D’ALBA

ПАЧЕ Х D’ALBA: «Лето в деталях» — это первая ласточка сотрудничества косметического бренда d’Alba с российским производителем купальников и белья «Паче». С 10 июня по 10 июля при покупке от 10 тыс. руб. каждый покупатель получает в подарок брелок с SPF-кремом d’Alba в мини-формате. В магазине «Паче» также будет работать отдельная зона d’Alba с возможностью протестировать средства от солнца. Действуют специальные скидки — все нюансы можно найти на официальных сайтах.

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Guess Jeans пошли в футбол

Марка одежды Guess Jeans объявила о начале партнерства с футбольным клубом «Боруссия Дортмунд». В рамках соглашения Guess Jeans становится официальным партнером клуба Бундеслиги, предоставляя гардероб игрокам основного состава команды. Кроме того, во время предстоящего тура клуба по США Guess Jeans будет экипировать команду BVB.

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Uvinion запускает систему ухода за кожей

Российский косметический бренд Uvinion разработал систему средств для ухода за кожей и оздоровления MINI. В нее вошли: восстанавливающий крем для лица с церамидами, очищающий чай и биодобавка с пре+ пробиотиками. Средства имеют натуральный состав, не содержат SLS, парабенов, минеральных масел и не тестируются на животных. Планируется расширение линейки.

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Ирина Кириенко