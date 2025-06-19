В Анапе открыли памятник Михаилу Ломоносову

В Анапе торжественно открыли памятник Михаилу Ломоносову, который станет символом стремления к знаниям. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Монумент разместили перед зданием Анапского индустриального техникума на ул. Промышленной. В торжественной церемонии приняли участие заместители председателя Совета города-курорта Владимир Пономарев и Елена Некрасова, исполнительный директор федерации дзюдо и самбо Анатолий Шевченко, директор учебного заведения Евгения Пономарева, студенты и молодогвардейцы.

Инициатором установки памятника выступил учредитель техникума Владимир Пономарев. По словам организаторов, монумент призван стать символом любви к научным открытиям.

Анна Гречко