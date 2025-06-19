Власти Пензенской области подписали соглашение о сотрудничестве с «Альфа-Банком»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель Совета директоров «Альфа-Банка» Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2025. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что встреча с Олегом Сысуевым стала одним из пунктов рабочей программы делегации Пензенской области на указанном форуме. По словам господина Мельниченко, в рамках подписанного документа будут созданы условия для стабильного и качественного банковского обслуживания предприятий и граждан. Также речь идет о реализации социальных и инвестиционных проектов.

Олег Мельниченко назвал важной задачей внедрение современных банковских технологий и привлечение инвестиций в экономику Пензенской области. Он подчеркнул, что местные власти продолжат работу по укреплению экономики региона.

Павел Фролов