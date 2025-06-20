Первые санатории для трудящихся

20 июня 1920 года на Каменном острове в Петрограде произошло знаковое событие: здесь открылись первые дома отдыха для рабочих и крестьян. Это был не просто шаг в развитии социальной политики молодого советского государства, но и символ радикального переустройства общества: бывшие дворянские дачи и особняки превратились в санатории для пролетариата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1920 год. Дом отдыха № 8 на «острове Трудящихся». Бывшая усадьба купцов Елисеевых

Фото: ателье Буллы / pastvu.com 1920 год. Дом отдыха № 8 на «острове Трудящихся». Бывшая усадьба купцов Елисеевых

Фото: ателье Буллы / pastvu.com

Специально для торжественного открытия домов отдыха на острове посередине пруда соорудили деревянную эстраду, где выступали лекторы, играл оркестр, напротив нее на берегу построили амфитеатр на 200 зрителей. Именно на этом месте состоялась кульминация праздника. По сценарию С. Э. Радлова в декорациях В. А. Ходасевича была разыграна массовая инсценировка «Блокада России». Она явилась одним из первых опытов массовых театрализованных празднеств молодого государства рабочих и крестьян. В честь изменения статуса Каменный остров был переименован в остров Трудящихся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 20 июня 1920 года. Спектакль на открытом воздухе в день открытия домов отдыха на «острове Трудящихся»

Фото: ГОСКАТАЛОГ.РФ 20 июня 1920 года. Спектакль на открытом воздухе в день открытия домов отдыха на «острове Трудящихся»

Фото: ГОСКАТАЛОГ.РФ

Проект оформления празднества принадлежал Ивану Фомину, который разработал стройную систему монументально-декоративного оформления острова. С левой стороны от Каменноостровского моста была установлена прорисованная триумфальная арка с высоким аттиком и нишами по обе стороны центрального входа. Главной магистралью праздника стала Большая аллея. Здесь была воздвигнута ростральная колонна, высоко поднимающаяся над водными просторами. Перед дачей Половцова на круглой площади стояла огромная гипсовая скульптура рабочего с молотом, символизировавшая «Освобожденный труд» (работы скульптора М. Блоха). Несколько в стороне был выстроен летний театр.

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До революции Каменный остров был элитным местом отдыха петербургской знати. Здесь располагались роскошные дачи, парки и дворцы, принадлежавшие представителям императорской фамилии и высшего света. Однако после 1917 года новая власть провозгласила курс на «оздоровление трудящихся», и бывшие привилегированные территории стали переходить в ведение государства.

Уже в 1919 году началась национализация дач, а к лету 1920-го Каменный остров был превращен в зону отдыха для рабочих. Первые дома отдыха открылись 20 июня — в них могли бесплатно провести две недели работники заводов, фабрик и красноармейцы.

Организация санаториев на Каменном острове стала частью масштабной программы по созданию системы социального обеспечения. Трудящимся предлагались не только отдых, но и медицинское наблюдение, усиленное питание (что было критически важно в условиях Гражданской войны и разрухи), а также культурные мероприятия: лекции, концерты и даже экскурсии.

Пресса того времени активно освещала это событие, подчеркивая, что «дворцы, где раньше бездельничали эксплуататоры, теперь служат восстановлению сил тех, кто строит новое общество».

Революция отдыха

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочие в доме отдыха на «острове Трудящихся». Бывшая дача М. Л. Отмар-Нейшеллера

Фото: pastvu.com Рабочие в доме отдыха на «острове Трудящихся». Бывшая дача М. Л. Отмар-Нейшеллера

Фото: pastvu.com

То, что произошло в июне 1920 года на Каменном острове в Петрограде, воспринималось как настоящая революция в сфере отдыха трудящихся. В бывших особняках элиты официально и торжественно открылись первые советские дома отдыха. Сложно было не увидеть во всем этом наступление новой эпохи, в которой все лучшее действительно должно было принадлежать народу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1930-е годы. «Остров Трудящихся». Центральный клуб домов отдыха. Бывший особняк инженера Сергея Чаева

Фото: pastvu.com / неизвестный автор 1930-е годы. «Остров Трудящихся». Центральный клуб домов отдыха. Бывший особняк инженера Сергея Чаева

Фото: pastvu.com / неизвестный автор

Особняк инженера Сергея Чаева, построенный в лучших традициях неоклассицизма, стал Центральным клубом домов отдыха. Его просторные залы с изысканной лепниной и мраморными каминами, где прежде собирались промышленники и банкиры, теперь принимали рабочих с Путиловского завода и Балтийской верфи. Здесь не только отдыхали, но и проводили культурно-просветительскую работу: читали лекции о гигиене, устраивали концерты самодеятельности, показывали первые советские кинофильмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1907 год. Особняк Э. Г. Фолленвейдера на Каменном острове

Фото: pastvu.com 1907 год. Особняк Э. Г. Фолленвейдера на Каменном острове

Фото: pastvu.com

Не менее интересна судьба особняка Эдуарда Фолленвейдера — настоящего шедевра северного модерна, созданного архитектором Романом Мельцером в 1904–1905 годах. Это здание с его характерными асимметричными формами, витражами и сложной фактурой фасадов получило специализированное медицинское назначение. Уже в 1921 году здесь открылся санаторий для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, где применяли передовые по тем временам методы диетотерапии. Врачи разработали специальное меню на 2500 килокалорий в день — настоящая роскошь в условиях военного коммунизма, когда обычный паек едва достигал 1500 килокалорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Костюмированный бал у графини М. Э. Клейнмихель 23 января 1914 года в ее особняке на Каменном острове

Фото: ГОСКАТАЛОГ.РФ Костюмированный бал у графини М. Э. Клейнмихель 23 января 1914 года в ее особняке на Каменном острове

Фото: ГОСКАТАЛОГ.РФ

Особняк графини Марии Клейнмихель, известный своими роскошными интерьерами в стиле необарокко, весной 1920 года превратился в образцовый рабочий клуб. Современники отмечали символичность этого преобразования: в бальном зале, где прежде кружились в вальсе великие князья и иностранные дипломаты, теперь проходили собрания пролетарского актива, а в бывших гостевых комнатах разместились читальня и шахматный клуб.

Организация отдыха рабочих в этих условиях представляла собой сложную административную задачу. Путевки распределялись строго через профсоюзные организации и заводские комитеты. Приоритетное право на отдых получали ударники труда — передовики производства, а также ветераны Гражданской войны, нуждавшиеся в восстановлении здоровья. Стандартный курс лечения составлял 14 дней — срок, считавшийся оптимальным для заметного улучшения состояния здоровья. Медицинские отчеты того времени содержат удивительные данные: многие рабочие, истощенные годами войны и революции, за этот срок набирали по 3–4 килограмма, что было значительным достижением в условиях всеобщего дефицита.

Очередь в рай

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1933 год. Отдыхающие возле клуба дома отдыха №4

Фото: pastvu.com / автор неизвестен 1933 год. Отдыхающие возле клуба дома отдыха №4

Фото: pastvu.com / автор неизвестен

Однако уже к 1922 году стали проявляться первые серьезные проблемы этой, казалось бы, идеальной системы. Спрос на путевки в разы превышал возможности: на каждую доступную путевку приходилось до 15 желающих. Это привело к появлению так называемой «санаторной бюрократии» — некоторые ответственные работники умудрялись отдыхать по три-четыре раза в год, в то время как простые рабочие годами ждали своей очереди. Постепенно лучшие корпуса стали закрепляться за конкретными партийными и хозяйственными учреждениями, что полностью противоречило изначальной идее всеобщей доступности и справедливости.

Парадоксальным образом именно медицинское назначение помогло сохранить архитектурное наследие Каменного острова. В отличие от многих других национализированных усадеб, которые безжалостно перестраивались под коммунальное жилье, бывшие дворянские особняки сохранили свои подлинные интерьеры, пусть и в адаптированном виде. Парковые ансамбли также поддерживались в относительном порядке, так как считались важной частью лечебного процесса.

Сегодня, когда Каменный остров вновь стал элитным районом Петербурга, особенно важно помнить этот уникальный период, когда утопическая идея «дворцов для народа» ненадолго стала реальностью. История домов отдыха на Каменном острове напоминает о том, как революционные идеи трансформировали пространство вокруг нас — превращая бывшую роскошь в инструмент построения «нового мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер Елагина дворца в 1932 году с бюстом Владимира Ленина. Бывшая дача Отмар-Нейшеллера на Каменном острове

Фото: Branson DeCou / Wikipedia Интерьер Елагина дворца в 1932 году с бюстом Владимира Ленина. Бывшая дача Отмар-Нейшеллера на Каменном острове

Фото: Branson DeCou / Wikipedia

К 1930 году на Каменном острове было 23 дома отдыха, где за летний сезон восстанавливали здоровье 16 тыс. человек. В 1930-е годы дачи и особняки на Каменном острове закрыли заборами и внесли в номенклатурный список. Многие из них переоборудовали под санатории: в особняке Фолленвейдера и доме Половцова открыли санаторий «Клинический». В Каменноостровском дворце — санаторий Министерства обороны, а в даче Гаусвальд расположился санаторий Металлического завода. Кстати, именно у этой дачи сложилась самая яркая и немного трагическая судьба. Ее первая хозяйка, вдова кондитера, совсем недолго наслаждалась сделанным ей подарком — первым в России домом в стиле модерн. Революция заставила семью покинуть Россию, их дом облюбовали мародеры. А вскоре на даче разместили третью детскую колонию имени Луначарского. Все, что 1923 года не удалось растащить беспризорникам, перешло новым владельцам. Необычность и декоративность здания определили его кинематографическую судьбу в советские годы. Дом «снимался» у Яна Фрида («Дон Сезар де Базан» и «Летучая мышь»), а у Игоря Масленникова стал особняком Ирен Адлер в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Анна Кашурина