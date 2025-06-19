Битумная продукция «Газпром нефти» повысит надежность российских скоростных автомагистралей

«Газпром нефть» и государственная компания «Автодор» заключили соглашение о сотрудничестве в дорожном строительстве. В рамках партнерства запланировано расширение поставок современных битумных материалов для реализации крупных проектов транспортной инфраструктуры России. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и председателем правления «Автодора» Вячеславом Петушенко.

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть» производит свыше 300 видов битумных материалов для дорожного строительства в различных климатических зонах и с широким диапазоном транспортной нагрузки. Продукция компании применяется для возведения и обслуживания дорожных покрытий, тоннелей, мостов и путепроводов. Для доставки битумных материалов в российские регионы «Газпром нефтью» создана единая терминальная сеть, которая обеспечивает круглогодичное снабжение предприятий дорожной отрасли битумами высокого качества.

Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»:

«С применением битумов «Газпром нефти» в нашей стране построен каждый третий километр современных скоростных автомагистралей и региональных дорог. За последние несколько лет «Газпром нефть» обеспечила битумными материалами такие новые федеральные трассы, как М-1 «Беларусь», М-4 «Дон». Компания также приняла участие в создании скоростного транспортного маршрута «Россия», состоящего из автодорог М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток». Наше партнерство с «Автодором», лидером дорожной отрасли страны, позволит обеспечить высококачественными битумными материалами новые инфраструктурные проекты, в том числе в рамках плана строительства федеральных трасс до 2030 года».

Вячеслав Петушенко, председатель правления «Автодора»:

«Важнейшая задача нашей компании – создание развитой сети современных скоростных дорог, соединяющей города и регионы по всей стране. Недавно Правительство РФ утвердило новый план строительства федеральных трасс до 2030 года. Нам предстоит построить и реконструировать 647 км дорог и обеспечить автомобилистам скорость, комфорт и безопасность. В реализации этих планов мы стремимся опираться на надежных, проверенных партнеров – таких как «Газпром нефть». Компания – не только поставщик качественной продукции, но и важнейший участник отрасли, с которым мы продуктивно работаем над стандартами дорожного строительства и ростом качества российских дорог. Расширение сотрудничества даст нам новые возможности для реализации амбициозных инфраструктурных проектов».

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

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