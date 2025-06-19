Альфа-банк и РЖД на Петербургском экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает открытие кредитной линии на сумму до 400 млрд руб. с максимальным сроком траншей до пяти лет. Средства планируется направить на реализацию инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, приобретение, ремонт и модернизацию основных фондов РЖД. «Железные дороги — это кровеносная система российской экономики. Мы рады предоставить РЖД ресурсы для реализации амбициозных задач по модернизации критически важной инфраструктуры и поддержания высоких стандартов грузовых и пассажирских перевозок», — отметил директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков.

ПСБ и «Центр беспилотных систем и технологий» на полях ПМЭФ подписали меморандум о создании инвестиционного фонда для проектов двойного назначения, уже доказавших свою эффективность. ПСБ выступит якорным инвестором фонда целевым объемом 12 млрд руб., также будут привлечены средства группы частных российских инвесторов. Поддержка фонда позволит ускорить процессы в рамках быстроразвивающегося и высокотехнологичного производства и поможет стартап-производителям востребованных продуктов получить необходимое для масштабирования и улучшения проектов финансирование. Доходность фонда оценивается более чем в 30% годовых.

Сбербанк с начала 2025 года не профинансировал ни одного инвестпроекта, несмотря на то, что кредитная организация вкладывает деньги почти в две трети появляющихся в стране бизнес-инициатив. Это связано с остановкой инвестиционного цикла российских компаний, заявил глава банка Герман Греф. Он предупредил, что ситуация не должна затягиваться, поскольку российская экономика будет расплачиваться за подобную остановку инвестактивности ближайшие два-три года. По словам Грефа, одна из причин происходящего — высокая ключевая ставка ЦБ.