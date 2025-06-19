Ставрополье заключило три соглашения на развитие промышленности и цифровой экономики

Ставропольский край заключил три соглашения по развитию промышленной отрасли, цифровой экономики и подготовки квалифицированных кадров. Документ стороны подписали на площадке #ПМЭФ2025. Об этом сообщает минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» будет реализован ряд важных промышленных проектов. В частности, планируется создать региональную программу по применению изделий из алюминия нашего производства в различных сферах. Вместе с тем, соглашение с АНО «Цифровая экономика» позволит привлечь лучшие федеральные и международные практики в области информационных технологий.

Еще одно соглашение заключили с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание». В Ставропольском крае планируется и дальше развивать молодежь и оказывать содействие в организации рабочих мест для пожилого населения.

Мария Хоперская