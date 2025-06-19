Альфа-Банк и «Росхим» в рамках Петербургского экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Договор предусматривает, в частности, проектное и корпоративное финансирование, трансакционный бизнес и реализацию зарплатных проектов. Так, в сфере проектного финансирования стороны договорились о предоставлении кредитов для реализации проектов градообразующих предприятий под управлением «Росхима» в регионах. Соглашение демонстрирует приверженность обеих компаний инвестициям в российскую химическую промышленность и способствует развитию региональных экономик, отметили стороны.

Национальная система платежных карт и VK планируют в начале июля запустить на платформе Max пилотирование денежных переводов со счета на счет при помощи Системы быстрых платежей. «По мере подключения банков-участников СБП к проекту мы собираемся запустить это решение для повседневного использования. И уже в 2025 году пользователи отечественного мессенджера Max смогут переводить своим знакомым и близким деньги в открытом чате в несколько кликов», — заявил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин.

МТС-банк стал одним из первых банков-партнеров группы компаний «Авито» по кредитованию покупок товаров. Пользователи смогут оформить кредит в момент выбора товара или объекта на онлайн-платформе «Авито Финанс». Речь идет о покупке в кредит как новых товаров на «Авито», так и предназначенных для повторного использования, например, автомобилей с пробегом. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано сторонами в рамках ПМЭФ.