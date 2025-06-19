В Черноземье 20 июня будет облачно и дождливо, от +10°С до +18°С

В пятницу, 20 июня, в Черноземье прогнозируется облачная погода, во всех регионах пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +10°C до +18°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток будет облачно с прояснениями, ночью синоптики прогнозируют временами дождь, +12°C. Днем — небольшой дождь, +18°C.

В Воронеже ночью ожидается переменная облачность, без осадков, температура опустится до +12°C. Днем будет облачно, дождь, воздух прогреется до +18°C.

В Курске ночью прогнозируют облачность с прояснениями, временами будет идти небольшой дождь, похолодает до +11°C. Днем синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем, потеплеет до +15°C.

В Липецке ночью будет малооблачно, осадков не ожидается, до +10°C. Днем будет облачно, ожидается дождь, температура поднимется до +18°C.

В Орле синоптики прогнозируют ночью облачность с прояснениями, дождь. Температура опустится до +10°C. Днем будет облачно, ожидается дождь, температура поднимется до +18°C.

В Тамбове ночью прогнозируют переменную облачность с небольшим кратковременным дождем. Ночью похолодает до +10°С. Днем будет облачно с прояснениями, дождь, потеплеет до +18°С.

Ульяна Ларионова