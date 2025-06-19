Под Астраханью реализуют проект по производству стеклопластиковых электролодок

В Астраханской области появится завод по производству стеклопластиковых электрических лодок. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Соответствующее соглашение правительство Астраханской области подписало сегодня, 19 июня, на полях ПМЭФ-2025 с ООО «Джетел Корпорация». Инвестпрограмма по производству стеклопластиковых электрических лодок будет реализована в три этапа.

Первый этап предусматривает получение земельного участка компанией, подведение коммуникаций, завершение проектирования и начало возведения формовочного цеха. На следующем этапе ООО «Джетел Корпорация» займется проектированием и строительством второй очереди производственных помещений и оборудования. На заключительном этапе компания завершит строительство выставочного зала, складских и вспомогательных помещений.

Павел Фролов