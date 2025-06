Преобладание форума над содержанием

19 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было, кажется, тише, чем в день открытия. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что это затишье перед бурей, то есть перед пленарной сессией 20 июня. Зато можно было всех не спеша рассмотреть. Нет, не всех, конечно. Но зато кое-кого — пристально.

Те, кто едут на форум, особенно на такси, а таких уж точно больше половины, жалуются, конечно, на то, что вокруг площадки нет интернета.

То есть проблема не в том, чтобы приехать. Главное — уехать. Появились, правда, сразу машины с картонками «Свободное такси» и с ценами, соответствующими ресторану «Башкортостан» между павильонами «F» и «G», а не «Яндекс Go». Но участники форума не то что не могут заплатить и поэтому не пользуются машинами с картонками, а просто не в силах смирить гордыню и покориться воле незнакомых бородачей.

Внутри в середине дня 19 июня до странности тихо. Такое впечатление, что тут работают. Оно, конечно, обманчивое. Но тем не менее. Вот идет сессия «Инвестиции в инновации». Заметьте, не наоборот. Хотя тоже логично.

Я не стал заходить, чтобы не запутаться.

***

А вот раздают криптозаводы для майнинга под ключ. 17–18 млн руб.— и площадка с газом, и оборудование, и логистика, и сервис твои. Но все-таки стенд компании, кажется опередил время — все подходят и задают только один вопрос:

— А че это у вас такое?

***

В общем коридоре, там, где сливаются, разливаются и наливаются (кровью) человеческие потоки, берут интервью у министра иностранных дел Венгрии господина Сийярто. Он мог бы стоять с спиной к потоку, но он не привык — и принимает его на себя, лучезарно улыбаясь. И ты видишь этого человека, на которого обращают внимание все без исключения частицы великого коридорного потока, и понимаешь — да, он такой, Петер Сийярто.

Или его просто телевизионщики так поставили.

***

Панельная дискуссия «Миллионы беспилотников на земле, в воде и в воздухе. Стратегия технологического лидерства России в мире». Рассуждает спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития России Дмитрий Песков:

— Начинаем наше дроноутро!.. Часть коллег у нас продираются сквозь пробки, а все почему? Потому что не верят в воздушное такси! А если бы верили!.. Доверяют до сих пор пилотному транспорту...

Да разве есть тут такое: воздушное такси? Но выясняется, что, может, даже есть...

Разговор заходит про бесшовное цифровое небо... В нем кувыркаются бесшовные цифровые птицы. Цифровое солнце отражается в бесшовных облаках... Матрица-Матерь Божья...

Хочется начать продираться сквозь пробки.

***

Стенд национального проекта «Стройка». Все очень убедительно. Но если присмотреться, выяснится, что люди просто играют в машинки. Грузовики возят песок. Загружают его и разгружают... Непросто повернуть как надо и куда надо, ох, непросто, особенно после вчерашней вечеринки “Ъ” в «Чайхоне» на 16-й линии Васильевского острова... Что ж, дети справились бы получше... Нет, не с вечеринкой...

***

На стенде Альфа-банка, где краснокнижные ветры вьются все в том же, похоже, бесшовном небе, тебя встречает Елена, сотканная из грез, та самая Елена, которая уже, впрочем, доброжелательно рассказывает, что ни в коем случае нельзя подходить к книжкам автора учения о цифрах, к книжкам, которые лежат на полу и в мирное время подлежат бесплатной раздаче участникам форума, и что тебе следует немедленно уйти отсюда, а книжку получишь как-нибудь потом... А сейчас, если не уйдешь, просто получишь... Ты бессвязно лепечешь, что тебе и не нужна никакая книжка, и тогда она добивает вопросом, на который у тебя нет ответа:

— А зачем же вы сюда пришли?

Нет, больше не приду.

***

Я вижу единственную тут поистине огромную очередь, и это фирма Zasport, делающая футболки с надписями прямо на глазах у человека по трафарету. Ты даже не веришь сначала, что столько людей могут стоят в очереди за футболкой, но ведь они стоят.

Трафареты разные, но один вне конкурса. Его хотят сделать все: «Нафиг я сюда пришел?»... Ты мучаешься и вдруг вспоминаешь, что это же именно тебе сказал эту фразу недавно министр иностранных дел Сергей Лавров в Зеленой гостиной Кремля перед началом двусторонних переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко.

— Четыре XL c «Нафиг я сюда пришел?»! — требует девушка из очереди, и вряд ли для себя.

— Даем одну в руки,— ставят ее на место изготовители.

— Больше одной не дают...— разносится разочарованный шепот по очереди.

Но она не становится короче.

***

На стенде Новгородской области дают померить корону Российской империи, и уже хорошо. И тоже, получается: одну в руки, вернее на голову.

Вот подошла Карин Кнайсль, знаменитая австрийка, вот губернатор со стенда соседнего региона, и тоже примерил, и, может, не без умысла? А ему, чем черт не шутит, идет...

Нет, не скажу кто...

***

Еще одна панельная дискуссия, «Роль государства и медиа в формировании мировоззрения и ценностей человека». О, такую роль сейчас никак не преуменьшишь... Но можно хотя бы попытаться, и ты заходишь на огонек...

— Есть что-то такое, что нас объединяет без лабубу, без тамагочи,— разъясняет Андрей Кондрашов, гендиректор ТАСС.— Сегодня мы в России как раз это и называем традиционными ценностями!.. Это фундамент нашего бытия!..

Тамагочи, вставшие на пути нашего бытия, вызывают почтение своим могуществом: они могут и такое...

Игорь Щеголев, полпред президента в Центральном федеральном округе, переходит от греха к преодолению демографического кризиса и говорит в основном о суммарном коэффициенте рождаемости, что рождает невольные подозрения в том, что не все, может, дело в лабубу и что если ценность и правда в детях... Но ты отмахиваешься, отмахиваешься, и на самом деле от себя...

Но слава Богу, на сцене глава Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, и все встает на место.

— Вы же сказали, увидев лабубу, что это не лабубу, а наш Чебурашка! — смеется модератор Марина Ким.

— Производители говорят, что покупает игрушку ребенок,— поясняет Григорий Гуров.— Можно говорить что угодно, но он говорит: «Я хочу лабубу!» И он не замечает бедного Чебурашку, ведь он про него ничего не знает!..

А мог бы и рассказать.

— Вот из известных людей только у Артемия (Григорий Гуров показывает на соседа-спикера Артемия Лебедева.— А. К.) десять детей... А у меня, к моему стыду, двое... И я борюсь со своей женой, чтобы мы увеличивались, но пока...

Вступает Николай Лишин, глава комитета по защите духовно-нравственных ценностей научно-экспертного совета Совета безопасности:

— Нет большей той любви, чем положить жизнь за други своя! — сразу говорит, чтобы чего не подумали.— Это вопрос национальной безопасности, потому что это вопрос установки!

Ты уже беспокоишься, не зенитной ли установки. Но нет, еще нет.

— Но эту установку можно и нужно устанавливать! — разводит руками Николай Лишин.

Что ж, придется расчехлить.

— Господь дает ребенка, Господь дает и на ребенка! — дает понять главное Николай Лишин.— Люди не рождаются с этими установками! Это вопрос информационного взаимодействия со средой!.. Вопрос доведения информации до человека!..

От Господа ведь, видимо.

Но и вопрос доведения человека, кажется, до полного отчаяния.

— Нас подловили! — горюет Николай Лишин.— Нам дали выбирать!

А духовно-нравственные ценности — это кирпичи, которые делают дом монолитом!..

Что ж, ты думаешь только о том, что и у тебя есть выбор. Ты можешь выйти из конференц-зала на свежий воздух. Посмотреть в небо. Да пусть и бесшовное. Но просто хоть бы посмотреть...

***

Стенд Смоленской области — «место, где история встречает будущее». И я вижу: да, все так. Золоченый автомат Калашникова соседствует здесь с большим черным беспилотником.

А вот человек, похожий на Юрия Гагарина, говорит тебе с экрана:

— Вы тоже хотите сделать со мной селфи?! Палец на старт!.. Три, два, один!.. Поехали!..

Да точно Юрий Гагарин!

Но стоящий рядом Александр Жуков, первый вице-спикер Госдумы, качает головой:

— Да нет, не он!.. Не похож!..

Да как же не похож, когда он говорит вам:

— Обязательно приезжайте ко мне на родину, в Смоленскую область!

Есть ощущение, что использовали Юрия Гагарина не по назначению без спроса, да как спросить?.. Но кажется, хотели как лучше... В это — верю.

***

Ты видишь, как много сделок тут подписывают, и думаешь, как порадовался бы Дональд Трамп, Человек-сделка, будь он с нами. Просто без конца подписывают. Наверное, объявят о рекордных цифрах. А как иначе.

Но Дональда Трампа тут нет, хотя как много американских журналистов, которые дадут знать о себе, похоже, лишь на следующий день, на пленарной сессии, но слова не получат, ибо это не их будет день.

А так-то — и The New York Times, и The Washington Post, и The Wall Sreet Journal... До сих пор их не было тут. То есть даже в лучшие времена... Они что-то чувствуют?.. Хотелось бы...

***

А вот же еще одна сессия. «Вклад женщин в развитие технологий и инноваций для здорового общества».

Вернее, это деловой завтрак. «Кушать с настроением, как Галя»,— предлагает модератор и объявляет минутную готовность. И все приходит в готовность, ибо не все, кажется, понимают: за минуту надо успеть поесть или быть готовыми к еде через минуту...

Но не беда: будем считать — и то, и другое...

— Самая важная тема — женское здоровье!..— утверждают они одна за другой на радость друг другу.— Мы начали репродуктивную диспансеризацию — и 330 женщин забеременели, вы понимаете!

Нет, хочется воскликнуть, погодите все-таки! А кто-то еще участвовал?.. Может, даже для виду... Но ведь участвовал!..

Но голоса мужчин тут не слышно. А может, и к лучшему. Умолкаю и я.

***

Огромные стенды великих компаний, НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Росатом»... И много их, как много!.. Но мало, кажется, в них жизни, или на время замерла...

***

Но вот я вижу стенд Генпрокуратуры, и глаз мой отдыхает на нем. Здесь, признаться, самые приветливые люди.

— Чем порадуете? — осторожно спрашиваю.

— Защищаем права человека,— отвечают.— Это радует?

— Еще как! — искренне говорю.

— Тогда, может быть, еще для вас: можно прямо здесь написать заявление, и мы его оперативно рассмотрим!

— И многие,— интересуюсь,— написали?

— Вчера — да.

— На кого пишут? — прямо спрашиваю.

— Одна участница форума написала на частное детское учреждение, на детский сад проще говоря... Подробности не станем приводить...

— С мальчиком плохо обходятся? — уточняю.

— Наоборот! — заверяют.

— С девочкой?

— Да нет... Тяжкое нарушение СанПиНов...

Ох, не надо бы... Не с теми связались...

И долго мы еще разговариваем, и благодаря людям со стенда Генпрокуратуры, а не какого-нибудь еще, ухожу я с площадки ПМЭФ (а стенд на выходе), отбыв сегодняшний здесь срок, со светлым чувством: нет, не бросят. Если надо, поднимут. В том числе и с колен.

Кто бы мог подумать.

Вот ведь кто согрел.

Андрей Колесников, Санкт-Петербург