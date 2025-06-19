Вячеслав Гладков возглавил список кандидатов в депутаты Белгородской облдумы

Список из 51 кандидата от партии «Единая Россия» в депутаты Белгородской областной Думы восьмого созыва по единому избирательному округу возглавил губернатор Вячеслав Гладков, сообщили в правительстве региона. Решение было принято тайным голосованием на очередной конференции белгородского регионального отделения партии.

«У нас крайне сложная обстановка вдоль границы. И в этой обстановке мы с вами научились не просто жить, но и побеждать. И в этом заслуга всех белгородцев: и тех, кто находится на боевом посту, и тех, кто вносит личный вклад в мирной жизни. Мы научились проводить выборы при массированных обстрелах и показывать лучшие результаты в Российской Федерации. Главное — четко понимать свою миссию, свою задачу и не на словах, а на деле брать ответственность за судьбы людей»,— отметил в выступлении Вячеслав Гладков.

Делегаты конференции сформировали еще один список — из 25 кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Выборы пройдут 14 сентября 2025 года. Четыре политические партии — «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — поддержали инициативу Вячеслава Гладкова и перечислили средства, выделенные на избирательную кампанию, в фонд помощи раненым детям Белгородской области.

Юрий Голубь