Авария на водопроводе в Новороссийске оставила без воды 6 тысяч человек

Авария на водопроводе в Новороссийске оставила без водоснабжения около 6,1 тыс. жителей центральных улиц города. Аварийные работы проводятся на улице Глухова, 6, сообщает пресс-служба городского водоканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Без ресурса остались жители домов на улицах: Ленина, Глухова, Карамзина, Дзержинского, Чехова, Суворовской, адмирала Серебрякова и Снайпера Рубахо. Отключение затронуло 19-ю зону водоснабжения.

На период устранения аварии организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. Водоканал планирует завершить ремонтные работы до 20:00. После их окончания водоснабжение восстановят в полном объеме.

Чрезвычайная ситуация в городе не прогнозируется.

Анна Гречко