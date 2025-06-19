Протокол имени Горького

Администрация Перми выставила новые претензии оператору Городского парка Горького — ООО «ЦПР». Она составила 99 протоколов об административных правонарушениях, все они касаются внешнего вида парковых объектов, которые, по мнению властей, не соответствуют правилам благоустройства. Как сообщил Рашид Габдуллин, общий размер штрафа на объекты составляет порядка 10 млн руб., ЦПР намерен обжаловать это решение. У городских властей имеются и другие замечания к работе парка. По мнению экспертов, спорные объекты можно согласовать с властями не только как НТО, но и как малые архитектурные формы. Юристы считают, что суд может смягчить размер штрафов, однако вряд ли отменит основное требование мэрии.



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Администрация Свердловского района с марта по июнь 2025 года составила 99 протоколов по ст. 6.16 Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» в отношении арендатора парка Горького — ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» (ЦПР). Как сообщили «Ъ-Прикамье» в мэрии, выявленные нарушения касаются внешнего вида всех нестационарных торговых объектов, расположенных в границах парка. По мнению властей, они не соответствуют требованиям утвержденных правил благоустройства. По 49 объектам вынесены предупреждения, по остальным — штраф. В мэрии добавили, что НТО могут быть по индивидуальным проектам внешнего вида, но с соблюдением требований архитектурного облика сложившейся застройки Перми. Для этого необходимо согласование колерного паспорта. «Однако нестационарные объекты в парке Горького не проходили процедуру согласования колерных паспортов и, соответственно, не имеют индивидуальных проектов внешнего вида»,— подчеркнули в администрации Перми.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» соучредитель ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» Рашид Габдуллин, общий размер штрафа в отношении объектов ЦПР составляет порядка 10 млн руб. По словам господина Габдуллина, внешний вид НТО, предлагаемый властями в качестве альтернативы, «несколько не соответствует образу объектов, которые люди привыкли видеть в детском парке развлечений». Он подчеркнул, что решение о назначении штрафа будет обжаловано. ЦПР также намерен обжаловать решение Арбитражного суда по делу о праве собственности общества на главную сцену и проходную будку в парке. 18 июня суд удовлетворил требования департамента земельных отношений и постановил снести постройки.

Согласно Правилам благоустройства, утвержденным в 2020 году, в Перми могут размещаться следующие НТО: киоск (площадь должна составлять 6 или 9 кв. м), павильон (28 или 30 кв. м), торговый автомат по продаже питьевой воды (3,4 кв. м) и палатка (6 или 9 кв. м). Их несущий каркас должен быть выполнен из стального листа шоколадно-коричневого или антрацитово-серого цвета. Снаружи объекты необходимо отделать декоративными рейками. Также в 2025 году администрация Перми внесла на рассмотрение гордумы изменения в Правила благоустройства по части облика НТО. Мэрией предлагается контролировать внешние поверхности некапитальных объектов, в том числе их архитектурные элементы, наружное остекление, вывески, рекламные конструкции на предмет чистоты, повреждений и деформации. Также власти могут запретить размещать на фасадах объявления, афиши, агитационные материалы, графические рисунки, прочие надписи и изображения.

Отметим, весной 2025 года арендатор парка Горького добился отмены постановления по делу об административном правонарушении. Согласно картотеке арбитражного суда, претензия властей связана с недостаточным, по мнению администрации, соотношением куртин и твердых покрытий в парке. В ЦПР утверждали, что на территории парка, являющегося особо охраняемой природной территорией, соотношение зеленых насаждений нормативное, что подтверждается геодезическими исследованиями. У городских властей имеются и другие замечания к работе парка. В частности, власти требуют признать самостроями шесть объектов на его территории: гараж, аттракцион «Дом Дракулы» («Логово пиратов»), два летних кафе («Халва» и Casa Mia) и два общественных туалета. На этой неделе арбитражный суд также признал самовольной постройкой сцену и будку, построенную оператором парка, и постановил их снести.

ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» арендует территорию парка им. Горького в центре Перми и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Уставный капитал компании составляет 2,3 млн руб. За пермским бизнесменом Рашидом Габдуллиным числится 76% долей в обществе, остальные 24% — за департаментом имущественных отношений города.

Член комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской гордумы Михаил Бесфамильный отмечает, что правила размещения НТО должны обязательно соблюдаться всеми, в том числе для сохранения визуального и архитектурного облика города. «Допускается, что, с учетом значимости места, инициатор может разработать и согласовать с администрацией индивидуальный проект НТО. Например, так можно было сделать и в парке Горького, учитывая его особенность как место отдыха детей. Однако в данном случае произошло нарушение порядка согласований»,— отметил депутат.

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, арендатор парка Горького может попытаться доказать, что спорные торговые объекты являются неотъемлемой частью благоустройства и дизайн-концепции пространства. По мнению юриста, их можно было бы согласовать с администрацией города не только как НТО, но и как малые архитектурные формы. «Суд может смягчить размер штрафов, но не отменит требование привести объекты в соответствие»,— считает эксперт.

Анастасия Леонтьева