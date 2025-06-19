Группа вернувшихся из плена российских военнослужащих прибыла в Подмосковье

Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена, приземлился в Подмосковье, передает «РИА Новости».

О проведении обмена военнослужащими с Украиной Минобороны России сообщило сегодня. Вернувшиеся из плена бойцы пройдут лечение и реабилитацию. Число возвращенных не уточнялось. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в сегодняшнем обмене участвовали военнослужащие, которые получили ранения на фронте, и те, кто страдает тяжелыми заболеваниями.

По итогам переговоров в Стамбуле, которые прошли 2 июня, Россия и Украина договорились об обмене всех военнослужащих в возрасте до 25 лет. Кроме того, стороны согласовали обмен телами погибших военнослужащих по формуле «6000 на 6000». По словам президента России Владимира Путина, Россия передала Украине 6 тыс. тел, получила 57.