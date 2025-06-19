Краснодарец стал двукратным чемпионом этапа Гран-при по легкой атлетике МПК

Краснодарский паралимпиец Иван Ревенко завоевал две золотые медали на этапе Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета (МПК) в Тунисе, победив в метании копья и толкании ядра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Соревнования проходили с 16 по 18 июня. В составе российской сборной выступили 13 спортсменов, включая представителя кубанской столицы.

«Краснодар славится сильными и целеустремленными людьми. Эти победы Ивана Ревенко — его большое личное достижение, а также всего кубанского и российского паралимпийского движения. Поздравляю спортсмена, тренерский штаб с этими наградами»,— отметил глава города Евгений Наумов.

Впереди у атлета участие в Кубке России, где разыграют путевки на чемпионат мира.

В 2024 году Иван Ревенко стал паралимпийским чемпионом в метании копья среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. За эту победу президент России Владимир Путин наградил спортсмена орденом Дружбы.

Анна Гречко