Вынесен приговор подросткам за теракт на железной дороге

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор двум несовершеннолетним из Рыбинска Ярославской области за поджог релейных шкафов на железной дороге. Они признаны виновными в покушении на террористический акт и участии в террористическом акте по статьям 205 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года подростки вступили в сговор с неизвестным лицом через интернет и подожгли три релейных шкафа на Северной железной дороге. Они также планировали поджечь вышку сотовой связи, но не завершили задуманное.

Суд, учитывая мнение ярославского транспортного прокурора, приговорил одного из подростков к 8 годам, а другого — к 7 годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в воспитательной колонии.

Антон Голицын