Власти Южной Кореи заявили более чем о 10 снарядах, запущенных КНДР из РСЗО

КНДР запустила более десяти снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в северо-западном направлении. Об этом говорится в заявлении военного командования Южной Кореи, которое приводит Reuters.

Снаряды были запущены недалеко от Пхеньяна. Подробности не приводятся. Северокорейская сторона не комментировала информацию. Агентство уточняет, что власти Южной Кореи обычно классифицируют используемое КНДР вооружение как баллистические ракеты малой дальности. Пхеньяну запрещено использовать баллистические ракеты резолюцией Совбеза ООН.

Корейская газета The Korea Times отмечает, что запуски произошли на следующий день после учений Южной Кореи, США и Японии. Они были посвящены укреплению сотрудничества с целью противостоянию угроз со стороны КНДР. В Учениях были задействованы корейские истребители F-15K, американские F-16 и японские F-2.