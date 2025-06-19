Президентская библиотека увеличит число электронных читальных залов на Урале

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога и генеральный директор президентской библиотеки управления делами главы государства Юрий Носов подписали соглашение о сотрудничестве. По данным пресс-службы полпредства, документ предусматривает развитие региональных центров президентской библиотеки на территории шести уральских регионов, открытие новых и модернизацию действующих электронных читальных залов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание президентской библиотеки в Санкт-Петербурге

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Здание президентской библиотеки в Санкт-Петербурге

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

«Соглашение направлено на развитие информационного пространства в области исторического просвещения, сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, укрепление духовно-нравственных ценностей»,— добавили в полпредстве.

Отмечается, что с 2022 года в УрФО открыли около 700 центров удаленного доступа к информационным ресурсам президентской библиотеки. «Вашими базами данных воспользуются много людей на Урале и в Западной Сибири для научной работы, написания диссертаций и исторических трудов»,— заверил полпред господина Носова.

Василий Алексеев